Протестующие идут маршем от ТГУ и улицы Костава до Руставели
28.11.2025 20:46
В Тбилиси проходит акция. Участники акции в эти минуты направляются шествием в сторону проспекта Руставели.
Изначально они собрались у Тбилисского государственного университета и на улице Коставы.
По словам участников акции, она связана с заявлением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года.
Участники держат в руках различные плакаты, а также флаги Грузии и Европейского союза.
Кроме того, на акции присутствуют представители оппозиционных партий. Как заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, грузинский народ обязательно продолжит путь евроинтеграции и доведёт его до окончательной победы.
«Ровно год назад Иванишвили ясно сказал то, что я лично знала с 2012 года: при его режиме у Грузии не будет европейского будущего. Он открыто разорвал процесс евроинтеграции Грузии, что является историческим выбором нашего народа, нашей страны на протяжении многих поколений. Грузинский народ обязательно продолжит этот путь и доведёт его до окончательной победы, когда Грузия станет достойным членом Европейского союза. В этом я глубоко убеждена. Об этом свидетельствует, в том числе, и то, что за год народ не устал, не смирился, не сдался навязанной Иванишвили реальности — реальности страны, у которой нет европейского будущего, нет будущего в свободном, цивилизованном мире, а есть зависимость от России, статус «заднего двора» России, страна неуспешная, несостоявшаяся, которой управляет банда преступников, занятая лишь накоплением собственного богатства», — заявила Тина Бокучава.
