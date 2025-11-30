Баскетбол | Сборная Грузии встретится с Испанией сегодня на Тенерифе

30.11.2025 13:18





Сегодня в 22:35 по тбилисскому времени сборная Грузии по баскетболу сыграет с Испанией на острове Тенерифе.



В отборочном этапе чемпионата мира пока сыгран только один тур. Грузия дома уступила Украине со счётом 78:92, а Испания выиграла в гостях в Дании 74:64. В следующий этап выйдут три из этих четырёх команд. После первого поражения «крестоносцам» нельзя оступиться: чтобы попасть на чемпионат мира команде нужно набрать как можно больше очков.







