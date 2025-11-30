68-летний житель Хашури за три года четыре раза был задержан за кражи

30.11.2025 21:17





Местное издание «Картлис амбеби» сообщает, что 68-летний мужчина за последние три года четыре раза привлекался к ответственности за кражи. В первых трёх случаях суд назначал ему условное наказание, однако при четвёртом задержании он получил 6 лет лишения свободы.



Адвокат обжаловал приговор апелляционного суда в Верховном, однако Верховный суд оставил в силе решение районного суда Хашури.



По словам прокурора, в последнем эпизоде мужчина украл из квартиры компьютер, бронзовый кувшин и лампу.



Ранее 68-летний житель Хашури был задержан:

• в 2022 году — за кражу;

• в 2023 году — за групповую кражу;

• в 2024 году — за кражу при отягчающих обстоятельствах.



Адвокат утверждает, что свидетели оговаривают его клиента и обвинения являются необоснованными.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





