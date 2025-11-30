|
|
|
68-летний житель Хашури за три года четыре раза был задержан за кражи
30.11.2025 21:17
Местное издание «Картлис амбеби» сообщает, что 68-летний мужчина за последние три года четыре раза привлекался к ответственности за кражи. В первых трёх случаях суд назначал ему условное наказание, однако при четвёртом задержании он получил 6 лет лишения свободы.
Адвокат обжаловал приговор апелляционного суда в Верховном, однако Верховный суд оставил в силе решение районного суда Хашури.
По словам прокурора, в последнем эпизоде мужчина украл из квартиры компьютер, бронзовый кувшин и лампу.
Ранее 68-летний житель Хашури был задержан:
• в 2022 году — за кражу;
• в 2023 году — за групповую кражу;
• в 2024 году — за кражу при отягчающих обстоятельствах.
Адвокат утверждает, что свидетели оговаривают его клиента и обвинения являются необоснованными.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна