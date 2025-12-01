Тбилгорсуд освободил владельца компании «Кристалл Групп» под залог в 2 млн лари

01.12.2025 12:21





Тбилисский городской суд освободил Владимира Степаняна, владельца компании «Кристалл Групп», под залог в 2 миллиона лари.



Он был арестован по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.



Его адвокат заявил, что Степаняну не было необходимости в заключении под стражу, и, по его словам, защита предложила суду значительную сумму денег. По словам адвоката, Степанян в своих показаниях уточнил некоторые детали, в том числе рассказал о незаконном строительстве.



По данным прокуратуры, основным видом деятельности ООО «Бакуриани Бизнес Групп», входящего в «Кристалл Групп», было строительство жилых комплексов гостиничного типа в посёлке Бакуриани и их последующая продажа. По данным прокуратуры, Степанян постепенно отчуждал незаконно построенные жилые помещения. Таким образом, ООО «Бакуриани Бизнес Групп» получило крупный доход — 1 894 925 лари. Для придания законного характера полученной крупной сумме денег обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани Бизнес Групп», а часть перевёл в движимое имущество, после чего приобрел движимое и недвижимое имущество на имя предприятия, себя и связанных с ним лиц.



В случае признания виновным Владимиру Степаняну грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





