|
|
|
Тбилгорсуд освободил владельца компании «Кристалл Групп» под залог в 2 млн лари
01.12.2025 12:21
Тбилисский городской суд освободил Владимира Степаняна, владельца компании «Кристалл Групп», под залог в 2 миллиона лари.
Он был арестован по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.
Его адвокат заявил, что Степаняну не было необходимости в заключении под стражу, и, по его словам, защита предложила суду значительную сумму денег. По словам адвоката, Степанян в своих показаниях уточнил некоторые детали, в том числе рассказал о незаконном строительстве.
По данным прокуратуры, основным видом деятельности ООО «Бакуриани Бизнес Групп», входящего в «Кристалл Групп», было строительство жилых комплексов гостиничного типа в посёлке Бакуриани и их последующая продажа. По данным прокуратуры, Степанян постепенно отчуждал незаконно построенные жилые помещения. Таким образом, ООО «Бакуриани Бизнес Групп» получило крупный доход — 1 894 925 лари. Для придания законного характера полученной крупной сумме денег обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани Бизнес Групп», а часть перевёл в движимое имущество, после чего приобрел движимое и недвижимое имущество на имя предприятия, себя и связанных с ним лиц.
В случае признания виновным Владимиру Степаняну грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна