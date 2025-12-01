Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Судья Владимир Хучуа обратился в Конституционный суд


01.12.2025   12:34


Судья Тетрицкаройского районного суда Владимир Хучуа остановил производство нескольких дел по административным правонарушениям, которые он рассматривал, и обратился с конституционным представлением в Конституционный суд.

Судья требует признать несоответствующими Конституции Грузии поправки, касающиеся неуплаты штрафа за совершение административного правонарушения, обязательного избрания в качестве меры пресечения административного ареста, а также обязательное лишение водительских прав сроком от 3 до 5 лет за незаконное хранение растительной конопли или марихуаны в малом размере, которые были внесены в «Кодекс административных правонарушений Грузии» в 2025 году.

Судья считает, что указанные законодательные поправки несут в себе угрозу правам человека, защищаемым Конституцией.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна