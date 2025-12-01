Судья Владимир Хучуа обратился в Конституционный суд

Судья Тетрицкаройского районного суда Владимир Хучуа остановил производство нескольких дел по административным правонарушениям, которые он рассматривал, и обратился с конституционным представлением в Конституционный суд.



Судья требует признать несоответствующими Конституции Грузии поправки, касающиеся неуплаты штрафа за совершение административного правонарушения, обязательного избрания в качестве меры пресечения административного ареста, а также обязательное лишение водительских прав сроком от 3 до 5 лет за незаконное хранение растительной конопли или марихуаны в малом размере, которые были внесены в «Кодекс административных правонарушений Грузии» в 2025 году.



Судья считает, что указанные законодательные поправки несут в себе угрозу правам человека, защищаемым Конституцией.





