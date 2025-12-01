Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси стартовал ежегодный 26-й Международный кинофестиваль


01.12.2025   16:35


Показы пройдут в кинотеатре Amirani с 1 по 7 декабря. В этом году в программе около 40 зарубежных и 30 новых грузинских фильмов, которые разделены на 6 секций:

▪️ Европейский форум
▪️ Сделано в Германии
▪️ Французская коллекция
▪️ Новое итальянское кино
▪️ Режиссёр в фокусе — Николас Вадимофф
▪️ Грузинская панорама

Зрителей ждут как полнометражные, так и короткометражные игровые и документальные фильмы.

Жюри будет определять победителей только в секции «Грузинская панорама» в четырёх номинациях:

▪️ Лучший полнометражный художественный фильм
▪️ Лучший полнометражный документальный фильм
▪️ Лучшая короткометражка
▪️ Лучший короткометражный документальный фильм

Расписание фестиваля доступно по ссылке, а купить билеты можно на порталах Biletebi и Kinoafisha или в кассах кинотеатра.


