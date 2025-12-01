В Тбилиси стартовал ежегодный 26-й Международный кинофестиваль

Показы пройдут в кинотеатре Amirani с 1 по 7 декабря. В этом году в программе около 40 зарубежных и 30 новых грузинских фильмов, которые разделены на 6 секций:



▪️ Европейский форум

▪️ Сделано в Германии

▪️ Французская коллекция

▪️ Новое итальянское кино

▪️ Режиссёр в фокусе — Николас Вадимофф

▪️ Грузинская панорама



Зрителей ждут как полнометражные, так и короткометражные игровые и документальные фильмы.



Жюри будет определять победителей только в секции «Грузинская панорама» в четырёх номинациях:



▪️ Лучший полнометражный художественный фильм

▪️ Лучший полнометражный документальный фильм

▪️ Лучшая короткометражка

▪️ Лучший короткометражный документальный фильм



Расписание фестиваля доступно по ссылке, а купить билеты можно на порталах Biletebi и Kinoafisha или в кассах кинотеатра.





