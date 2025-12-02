11,2% учащихся Грузии обучаются в частных школах

11,2% учащихся Грузии обучаются в частных школах — об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики.



К началу 2025/2026 учебного года в общеобразовательных учреждениях Грузии обучалось 644,2 тысячи учащихся, что на 0,6% больше, чем в предыдущем учебном году. 88,8% от общего числа учащихся обучаются в государственных школах, а 11,2% — в частных. Из общего числа учащихся 48,4% составляют девочки и 51,6% — мальчики. Среди регионов наибольшее количество учащихся (36,0%) обучается в Тбилиси.



«В 2025 году среднее образование получили 41,4 тыс. учащихся, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. Начальное образование получили 55,0 тыс. учащихся, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году», — говорится в данных Службы статистики Грузии.



Всего, по данным Службы статистики Грузии, к началу 2025/2026 учебного года в Грузии насчитывалось 2292 общеобразовательных учреждения (школы), в том числе 2086 государственных и 206 частных. По сравнению с предыдущим учебным годом количество школ в стране сократилось на 2 единицы. По регионам наибольшее количество школ (17,1%) зафиксировано в Имерети.





