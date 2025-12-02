В первые классы пойдут только дети, которым к 15 сентября исполнится 6 лет - Минобразования

Мы приняли решение, что со следующего года в школу смогут поступать только дети, которым к 15 сентября исполнится 6 лет, - заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации национальной концепции реформы общего образования.



По его словам, выявлено, что дети до 6 лет испытывают трудности с полноценной интеграцией в образовательный процесс.



«Выяснилось, что детям до 6 лет, которые поступают в школу, исходя из социально-эмоционального фона и готовности, трудно полностью интегрироваться в учебный процесс. Поэтому, исходя из наших целей, и того, что мы переходим на 11-летний учебный процесс, нами принято решение, что со следующего года и каждый последующий год возможность пойти в школу будут иметь только те дети, которым до 15 сентября включительно каждого года исполнится 6 шесть лет», - заявил Миканадзе.





