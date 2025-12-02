11-ый класс в публичных школах станет профильным

Согласно образовательной реформе, 11-ый класс в государственных школах станет профильным.



Как заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации концепции реформы общего образования, у учеников будет возможность в 11-м классе изучать только те предметы, которые им необходимо сдавать на национальных экзаменах.



«Важно, чтобы 11-й класс, выпускной класс, стал профильным. Это отражает ту цель, которая, прежде всего, связана с возвращением учеников в школу, повышением престижа и авторитета школы, а также с тем, чтобы снять с семей финансовое бремя, связанное с подготовкой учеников к национальным экзаменам. В 11-й класс мы вводим так называемый репетиториум, когда дети смогут изучать только те предметы, которые должны сдавать на национальных экзаменах. Это будет интенсивная однолетняя учебная программа, которая позволит каждому ученику максимально включиться в процесс. Им больше не понадобится дополнительно участвовать в учебных занятиях вне школы. Весь учебный процесс будет ориентирован именно на те предметы и материалы, которые максимально соответствуют программе национальных экзаменов», — заявил Гиви Миканадзе.







