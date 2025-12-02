Регистрация для желающих в 12-м классе будет проходить в марте каждого года - Минобразования

«11-летнего обучения будет достаточно для получения полноценного общего образования, однако желающие смогут продолжить обучение в 12-м классе на основании соответствующей регистрации», — заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации реформы общего образования.



Как отметил министр, возможность регистрации у учеников будет каждый год в марте.



«Реальность такова: Министерство образования и науки берет на себя полную ответственность за то, что 11-летнее обучение будет достаточным для предоставления молодым людям полноценного общего образования. В то же время мы сохраняем добровольный компонент: в марте каждого года мы открываем регистрационную систему, и любое лицо сможет зарегистрироваться, если захочет продолжить обучение в 12-м классе. Соответственно, для них 12-й класс будет специально открыт в следующем учебном году, и, таким образом, мы удовлетворим и их интересы», — заявил Миканадзе.







