25 НПО Грузии требуют от властей обнародовоть использованные полицией химические вещества

25 НПО Грузии в совместном заявлении по поводу журналистского расследования ВВС требуют публично ответить на вопрос о том, какие химические вещества полиция использовала против участников проевропейских протестов.



Организации отмечают, что применение химического вещества против больших масс людей однозначно нарушает международные нормы и стандарты в области прав человека и может быть охарактеризовано как форма пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.



В заявлении говорится, что в ближайшие дни ряд НПО обратится к соответствующим международным организациям и институтам, чтобы иметь возможность направить в Грузию экспертные группы для расследования этого вопроса.



«В течение года Министерство внутренних дел не раскрывало информацию о слезоточивом газе и взрывчатых веществах в водометах, несмотря на неоднократные просьбы. Однако после выхода фильма ВВС, наряду с серьезными нарушениями прав человека, на повестке дня стоял еще один юридический вопрос.



В частности, предстоит определить, не является ли применение вышеупомянутого химического вещества бромбензилцианида («камит» — ред.) против протестующих действием, запрещенным Международной конвенцией о «химическом оружии».



В ближайшие дни мы обратимся к соответствующим международным организациям и институтам с просьбой предоставить возможность экспертным группам, обладающим соответствующей компетенцией и квалификацией, посетить Грузию, чтобы до конца раскрыть эту преступную схему», — говорится в заявлении НПО.



Добавим, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Напомним, СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).



