Фигурант фильма ВВС о химатаке сделал первый комментарий перед опросом в горсуде
02.12.2025 23:25
Дело, вероятно, возбудили для того, чтобы показать международному сообществу, будто исследуют, но, с другой стороны, проблема в том, что нас вызывают, чтобы запугать, - заявил врач Константин Чахунашвили перед опросом в городском суде в присутствии судьи-магистрата.
Константин Чахунашвили - один из респондентов фильма BBC, которого вызвали на допрос в СГБ, но он отказался туда явиться. Теперь его опросят в Тбилисском городском суде в присутствии судьи-магистрата.
По его информации, Служба государственной безопасности также вызвала на допрос его брата, врача Давида Чахунашвили, который также будет опрошен в присутствии судьи-магистрата завтра утром.
«У меня нет никаких ожиданий, я сейчас войду и выясню, если мне не придется подписать неразглашение, детали проясню позже.
Предположительно, есть и вопросы по исследованию, посмотрим. Вызвали многих, всех, кто был, но в данном случае для нас интересно, что идет борьба с академической свободой, что неприемлемо и должно быть неприемлемо для всех.
Дело, вероятно, возбудили для того, чтобы показать международному сообществу и внутри, что будто изучают, но, с другой стороны, проблема в том, что нас вызывают, чтобы запугать .
Не знаю, насколько я связан с международными медиа, меня, вероятно, вызывали больше в связи с исследованием.
Давида (Чахунашвили) вызывают завтра на 10 утра», - сказал Константин Чахунашвили.
