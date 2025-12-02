Жестоко избитый спецназом в ходе акций Звиад Маисашвили вызван на допрос в СГБ

02.12.2025 23:37





Звиад Маисашвили, которого во время протестных акций прошлого года, жестоко избивал сотрудник спецназа, пиная по голове, был сегодня вызван на допрос в Службу государственной безопасности, по уголовному делу о журналистском расследовании BBC.



Он является одним из участников расследовательского сюжета BBC.



О вызове Маисашвили в СГБ сообщил в социальных сетях журналист и активист Торнике Размадзе.



Стоит напомнить, что Маисашвили признали потерпевшим лишь спустя 8 месяцев, после того как он провел акцию в августе этого года на месте избиения. По факту бесчеловечного обращения против него до сих пор никто из сотрудников МВД не идентифицирован, не говоря уже о наказании.



В рамках этого же дела сегодня СГБ вызвала на допрос врачей Константина и Давита Чахунашвили, исследователя Гелу Гунашвили и члена «Droa» Тату Хундадзе. Также в качестве свидетелей в СГБ вызвали руководителя Программы по правам человека Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) и одного из её сотрудников.



Тем временем участники непрекращающихся протестов в социальных сетях сообщают о схожих симптомах, которые они испытывали после силового разгона и применения спецсредств годичной давности: спазмы, сильный кашель, резкие перепады давления, ухудшение зрения, ожоги кожи и сильные головные боли.



Они уверены, что все это связано с химическими веществами, использованными во время разгонов.



Одна из таких историй - история Кето Папунашвили, сообщает TV Pirveli. После нескольких разгонов ее зрение настолько ухудшилось, что ей трудно передвигаться. Она потеряла работу, но не может получить статус инвалида, потому что врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз.



Похожими симптомами страдает Тати Меликишвили, чья история еще тяжелее: кровотечение из десен, обожженная кожа, сильные и постоянные головные боли, резкое ухудшение зрения. Врачи уже год не могут сказать, что стало причиной ухудшения состояния ее глаз.



Среди самых тяжелых случаев - история Мариам Геловани. Она участница мартовского протеста 2023 года. Она полностью потеряла зрение на один глаз, а на другом глазу осталось только 40%.

Мариам подозревает, что уже тогда использовались химические примеси, о существовании которых общественность не знала ни тогда, ни сегодня, и что эти вещества были использованы в непропорциональном количестве против мирных людей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





