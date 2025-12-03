Врач Давид Чахунашвили: У меня осталось впечатление, что они не читали исследование

У меня осталось впечатление, что они не читали исследование, - указанное заявление в беседе с журналистами после допроса в СГБ Грузии в присутствии судьи-магистрата сделал врач Давид Чахунашвили.



По его словам, следователи задали ему вопросы по исследованиям, проведенным группой врачей, в состав которой входил и он, их интересовало, шла ли в исследовании речь о веществе «камит», тогда, как в их отчетах указанное вещество не упоминается.



«Их интересовало, где я проходил обучение, какую научную степень я имею, где опубликованы мои исследования. Второй вопрос касался исследования [подготовленного группой врачей], их интересовала методология, содержание и заключение. Я в деталях объяснил судье, что было целью исследования, каковым была его методология и заключение, просто, у следователей еще оставались вопросы, каким было заключение, хотя я уже ответил на этот вопрос. Видимо, они не поняли, плохо осведомлены и разбираются в методологиях исследований. У меня осталось впечатление, что они не читали исследование.



Их также интересовало, фигурировало ли в нашей статье вещество «камит». В нашем исследовании речь об этом не шла.



Не знаю, ожидать мне ареста или нет. Мы живем в такой стране, что любой человек может ожидать всего, что угодно. Причиной всего этого может стать то, чтобы в будущем у людей не возникало желания проводить исследования или выступать против несправедливости», - заявил Давид Чахунашвили.



Напомним, что BBC подготовила и выпустила материал расследования, в котором говорится о том, что, предположительно, во время разгонов митингов в ноябре-декабре прошлого года сотрудники правоохранительных органов применили запрещенное вещество «камит».





