Известны соперники Грузии по регби на чемпионате мира 2027 года
03.12.2025 17:06
В Австралии прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, и определились соперники национальной сборной Грузии.
«Крестоносцы» попали в группу B вместе с командами Южной Африки, Италии и Румынии.
По результатам жеребьёвки группы сформированы следующим образом:
Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг
Группа B: Южная Африка, Италия, Грузия, Румыния
Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада
Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия
Группа E: Франция, США, Япония, Самоа
Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве
На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучших команды, занявшие третьи места.
Матчи чемпионата мира начнутся 1 октября 2027 года.
