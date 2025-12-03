Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Известны соперники Грузии по регби на чемпионате мира 2027 года


03.12.2025   17:06


В Австралии прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, и определились соперники национальной сборной Грузии.

«Крестоносцы» попали в группу B вместе с командами Южной Африки, Италии и Румынии.

По результатам жеребьёвки группы сформированы следующим образом:

Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг
Группа B: Южная Африка, Италия, Грузия, Румыния
Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада
Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия
Группа E: Франция, США, Япония, Самоа
Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве

На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучших команды, занявшие третьи места.

Матчи чемпионата мира начнутся 1 октября 2027 года.


