Известны соперники Грузии по регби на чемпионате мира 2027 года

В Австралии прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по регби 2027 года, и определились соперники национальной сборной Грузии.



«Крестоносцы» попали в группу B вместе с командами Южной Африки, Италии и Румынии.



По результатам жеребьёвки группы сформированы следующим образом:



Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг

Группа B: Южная Африка, Италия, Грузия, Румыния

Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада

Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия

Группа E: Франция, США, Япония, Самоа

Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве



На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучших команды, занявшие третьи места.



Матчи чемпионата мира начнутся 1 октября 2027 года.







