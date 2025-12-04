Количество школ в Грузии сокращается, несмотря на рост числа учащихся

Число школ в Грузии сокращается, несмотря на рост потока учащихся. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики (Сакстат).



По состоянию на 2025/2026 учебный год в школах Грузии обучаются 644,2 тысячи учащихся, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году.



Всего в стране действуют 2292 школы, из которых 2086 государственных и 206 частных. За последние десять лет их число уменьшилось на 39 единиц, за год – на 2 единицы



Сейчас в государственных школах обучается 572 тысячи учеников, что на 0,3% больше, чем в предыдущем учебном году. В частных – 72 тысячи, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году.



Мальчики составляют 51,6% учащихся, девочки – 48,4%. Столичное образовательное пространство по-прежнему остается самым загруженным: на него приходится 36% всех школьников страны.



К началу текущего учебного года в школах работало 66,3 тыс. учителей, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году. В структуре педагогического состава особенно высока доля женщин-учителей – 87,6%, тогда как мужчины составляют всего 12,4%.





