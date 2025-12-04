GYLA: МВД не исполняет вступившее в силу решение суда о выплате компенсации пострадавшим в «ночь Гаврилова»

04.12.2025 15:33





Ассоциация молодых юристов (GYLA) заявляет, что МВД не исполняет вступившее в силу решение суда и не выплачивает компенсации пострадавшим в событиях 20–21 июня 2019 года («ночь Гаврилова»).



GYLA отмечает, что уже много лет представляет интересы пострадавших и защищает их права на национальном и международном уровнях. По информации GYLA, по нескольким делам на национальном уровне судебное разбирательство завершено, и решениями, имеющими законную силу, на МВД была возложена обязанность компенсировать материальный и/или моральный ущерб пострадавшим.



GYLA также уточнила, что среди заявителей находятся мирные демонстранты, получившие тяжёлые травмы, в связи с чем государству было предписано дополнительно выплачивать содержание (пособие) в их пользу.



GYLA указывает, что судебные решения не подлежат дальнейшему обжалованию, однако МВД до сих пор не предпринимает мер для их исполнения.



GYLA также подчеркивает, что процесс принудительного исполнения был существенно затянут.



По данным организации, Исполнительное бюро на протяжении нескольких месяцев, без юридических и фактических оснований, задерживало начало исполнительного производства, даже после официальных обращений.



В ряде случаев сроки добровольного исполнения решений Министерством уже истекли, но бюро исполнения продолжает уклоняться от принудительного исполнения, не выполняя свои законные обязанности.

Организация также сообщила, что коммуникация с бюро была затруднённой, пострадавшие длительное время не получали объяснений о причинах задержки исполнения, несмотря на множество устных и письменных запросов.



GYLA оценивает это как нарушение бюро своих полномочий и обязанностей, закреплённых законом.



В свою очередь, 7 мая 2024 года, ЕСПЧ признал государство нарушившим положения по делу 26 граждан, пострадавших в ходе антиоккупационной акции 20–21 июня 2019 года.



Суд согласился с аргументами организации и установил процедурное нарушение статьи 3 Конвенции (запрет пыток), после чего дело было передано в Большую палату по запросу заявителей.



GYLA обратилась с официальными призывами:

• к Исполнительному бюро: задействовать все существующие механизмы для своевременного исполнения решений, вынесенных в пользу пострадавших;

• к МВД: соблюдать закон и выполнить судебные решения.



Организация также проинформировала, что часть потерпевших при её юридической поддержке обратилась в ЕСПЧ.

Решение Большой палаты будет объявлено 11 декабря 2025 года в 12:30 по тбилисскому времени на открытом судебном заседании.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





