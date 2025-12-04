Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Демонстрация против арабских девелоперов прошла в Тбилиси


04.12.2025   15:40


Вечером 3 декабря у офиса компании Eagle Hills на проспекте Руставели прошла небольшая демонстрация. Ее участники потребовали на время приостановить осуществление проекта застроек, который, по утверждению властей, является инвестицией в 6 миллиардов долларов.

Требования демонстрантов - обнародовать засекреченное соглашение между грузинским государством и Eagle Hills, а также провести плебисцит насчет его осуществления. До тех пор — приостановить все работы по проекту. Организаторы акции намерены начать сбор подписей в поддержку своих требований.

Eagle Hills - компания из ОАЭ, которая должна построить многофункциональные жилые комплексы в Крцанисском лесопарке и в Гонио.


