С 2026 года студенты первого курса частных университетов больше не будут получать госфинансирование

Министр образования Гиви Миканадзе 3 декабря рассказал в эфире телеканала «Рустави-2» об изменениях в системе государственных грантов для университетов.



В министерстве образования изданию Tabula сообщили, что с 2026 года все студенты, поступившие в государственные вузы, будут учиться бесплатно. Что касается частных университетов, то нынешние студенты продолжат получать свои действующие гранты, а с 2026 года студенты первого курса частных университетов больше не будут получать государственное финансирование.



По данным министерства, частные университеты смогут, при желании, предлагать студентам внутренние гранты и программы финансирования, хотя их студенты первого курса больше не будут получать государственные гранты.



Начиная со второго года, то, что доступно сейчас, останется на грантовом финансировании, но поэтапно. Что касается вновь принятых студентов, то в этой ситуации больше не будет ваучерного и грантового финансирования, как для государственных, так и для частных вузов, куда они были бы зачислены, получив грант.



В этом случае, конечно, также возрастает конкуренция. Ситуация такова, что государственные вузы представят свои потребности, и мы будем выделять финансовые средства исходя из этих потребностей, которые будут связаны как с вопросами заработной платы, так и с обеспечением материально-технической базы и т.д. Сейчас у нас переходный период на ближайшие 3-4 года. Он будет частично реализован позже, но некоторые компоненты, например, касающиеся грантового финансирования, вступят в силу со следующего года. Грантовый компонент больше не будет применяться к студентам первого курса со следующего года и только в случае государственного заказа, что будет в первую очередь касаться государственных вузов и будет касаться их. И если возникнут дополнительные потребности в конкретных областях в отношении частных вузов, конечно, в данном случае [будет касаться] частных тоже», — сказала Миканадзе в эфире телеканала «Рустави-2».





