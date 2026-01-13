Меаракишвили: Москва «просила» Цхинвали восстановить в Ахалгори грузинскую школу

Тамара Меаракишвили, гражданка Грузии, обвиненная в Цхинвали в «шпионаже» в пользу центральных властей оккупированного региона — Тбилиси, вспоминает, что ей некогда звонил Анатолий Плиев, т.н. «секретарь Совбеза», и попросил «срочно» приехать в Цхинвали, чтобы обсудить вопрос касательно грузинской школы в Ахалгорском районе.



«<Сказал>, что я тебя жду в своем кабинете… мы были вдвоем в кабинете, и он мне <сказал>, что из Москвы попросили в Ленингоре (оккупированный Ахалгори — ред.) восстановить грузинскую школу, хотя бы одну… и вот эту кампанию ты должна взять на себя. Он хотел, чтобы я через СМИ, через свой Facebook обращалась к президенту, руководству республики и просила вернуть детям школы на родном языке», — вспоминает Меаракишвили.



В ответ она заявила, что «лидер» Цхинвали всячески блокирует ее — не позволяет ей начать работу в оккупированном регионе, на что Плиев заверил ее, что вопрос ее активности относительно грузинских школ в Ахалгорском районе уже «согласован» с Аланом Гаглоевым.



«Я просто хотела узнать, Гаглоев был в курсе такого предложения или нет? <На что Плиев> сказал, что да, все это согласованно с Аланом Гаглоевым и что он также передает свою просьбу. Я сказала, что подумаю…», — говорит Меаракишвили.



Она также сообщила, что именно тогдашний сотрудник де-факто КГБ, а ныне де-факто министр МВД Цхинвальского региона, лично просил ее сотрудничать — в частности, против Анатолия Бибилова, экс-де-факто лидера Цхинвали. И сегодня же тот же человек стоит во главе силового аппарата, который участвовал в ее произвольном задержании и выдворении.



В опубликованном в соцсетях видео гражданка Грузии недоумевает, как она, после таких «просьб» де-факто властей, она в одночасье превратилась в «грузинскую шпионку».



Меаракишвили призвала Алана Гаглоева одуматься, пока не поздно. Она не сообщила деталей своих планов, но дала понять, что не собирается сидеть без действия в рамках т.н. «дела о шпионаже».



Она подчеркнула, что если бы она действительно работала на разведку, вряд ли стала устраивать голодовку, требовать адвоката и публично обвинять власть в произволе в Цхинвали.



