Генсек НАТО: потери России в Украине достигли 25 тысяч человек в месяц

14.01.2026 00:51





Россия в ходе наступления на Украину каждый месяц теряет до 25 тысяч человек, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, речь идет о погибших российских военных.



«В данный момент Россия теряет огромное количество солдат из-за стойкой обороны Украины. За один месяц это от 20 000 до 25 000 погибших российских солдат. Я говорю не о тяжелораненых, а о погибших. Если сравнить это с войной в Афганистане в 1980-х годах, где они потеряли около 20 000 солдат за 10 лет, — контраст разительный. Сейчас они теряют столько же — и даже больше — всего за один месяц», — сказал Рютте на конференции «Глобальная Европа».



Исходя из слов генсека НАТО РФ лишь за 2025 год могла потерять в Украине убитыми 300 тысяч человек, а если спроецировать эти данные на почти четыре года войны, то это 1,2 млн погибших на фронте россиян.



Между тем, согласно оценкам НАТО, совокупные потери российских войск на «СВО», которая по продолжительности уже превысила Великую отечественную войну, убитыми и ранеными на декабрь 2025 года составили 1,15 млн человек. Среди получивших ранения инвалидами стали, по подсчетам, примерно 400 тысяч человек, что сопоставимо с населением Брянска или Твери.



В декабре старший научный сотрудник Carnegie Endowment Майкл Кофман оценивал невосполнимые ежемесячные потери России в 25 тысяч человек, отмечая, что Москва с текущим темпом набора в 30-35 тысяч контрактников в месяц способна лишь восполнять личный состав, а не накапливать силы для новых прорывов.



Рютте также подчеркнул, что Москва не демонстрирует никаких признаков смягчения своей позиции по отношению к НАТО. «Нет оснований полагать, что Россия в ближайшее время изменит агрессивный и безрассудный образ действий. Напротив, она стремится к долгосрочной конфронтации», — заявил он.



Рютте добавил, что РФ для достижения этой цели взаимодействует с Китаем, Ираном и Северной Кореей. По мнению главы Североатлантического альянса, эти четыре страны «все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО», но у блока «есть преимущество» — это многолетнее партнерство между государствами — членами организации.



В начале дкабря-2025 Рютте заявлял, что НАТО станет «следующей целью России» (после Украины). По его словам, путинский режим будет готов применить военную силу против блока в течение пяти лет. «Конфликт у нашего порога», и подготовку к нему нельзя откладывать, настаивал он: «Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





