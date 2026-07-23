В Эргнети состоялось 133-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM)

23.07.2026 19:01





В селе Эргнети муниципалитета Гори прошло 133-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



По информации Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), участники встречи подробно рассмотрели все значимые инциденты, зафиксированные с момента предыдущего заседания на территории оккупированного региона и в районах, прилегающих к линии оккупации.



«Представители Службы государственной безопасности вновь в жесткой форме поставили вопрос о привлечении к ответственности представителя (или представителей) российских оккупационных сил, виновного в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури, и о восстановлении правосудия.



Представители центральных властей Грузии вновь осудили незаконный процесс так называемой «бордеризации». Значительная часть обсуждения была посвящена незаконным ограничениям свободы передвижения и режиму, действующему на так называемых пунктах пересечения.



Кроме того, на встрече было особо подчеркнуто усиление тенденции к нарушениям основных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе. Представители центральных властей решительно потребовали немедленного освобождения всех лиц, незаконно удерживаемых под стражей», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.



Следующее заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них назначено на 8 сентября 2026 года.





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