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Грузинские спортсмены выступят на чемпионате Европы и Африки по водным лыжам в Поти
23.07.2026 20:13
С 24 по 26 июля на Золотом озере в Поти пройдёт чемпионат Европы и Африки по воднолыжному спорту.
В составе сборной Грузии выступят спортсмены из Поти — ветеран воднолыжного спорта Генади Гуралиа, а также Гиорги Шониа и Цотнэ Берая.
Особое место в истории грузинского воднолыжного спорта занимает достижение Генади Гуралиа: 35 лет назад, в 1991 году, на чемпионате Европы в Поти он стал финалистом в открытой категории. Этот результат до сих пор остаётся одним из самых значимых международных достижений Грузии в этом виде спорта.
24–26 июля, Поти, Золотое озеро
Вход свободный.
Расписание:
24 июля
🕗 08:00–18:00 — квалификационные выступления
🕕 18:00 — официальная церемония открытия
25 июля
🕗 08:00–15:00 — квалификационные выступления
26 июля
🕗 08:00–17:00 — финальные выступления
🕔 17:00 — церемония награждения
🕕 18:00 — церемония закрытия и концерт Национального балета Грузии «Сухишвили»
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