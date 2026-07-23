Грузинские спортсмены выступят на чемпионате Европы и Африки по водным лыжам в Поти

23.07.2026 20:13





С 24 по 26 июля на Золотом озере в Поти пройдёт чемпионат Европы и Африки по воднолыжному спорту.



В составе сборной Грузии выступят спортсмены из Поти — ветеран воднолыжного спорта Генади Гуралиа, а также Гиорги Шониа и Цотнэ Берая.



Особое место в истории грузинского воднолыжного спорта занимает достижение Генади Гуралиа: 35 лет назад, в 1991 году, на чемпионате Европы в Поти он стал финалистом в открытой категории. Этот результат до сих пор остаётся одним из самых значимых международных достижений Грузии в этом виде спорта.





24–26 июля, Поти, Золотое озеро

Вход свободный.



Расписание:



24 июля

🕗 08:00–18:00 — квалификационные выступления

🕕 18:00 — официальная церемония открытия



25 июля

🕗 08:00–15:00 — квалификационные выступления



26 июля

🕗 08:00–17:00 — финальные выступления

🕔 17:00 — церемония награждения

🕕 18:00 — церемония закрытия и концерт Национального балета Грузии «Сухишвили»





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