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С вечера 23 июля до утра 24 июля в большинстве регионов Грузии ожидаются дожди


23.07.2026   20:33


В регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело — Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети местами возможны сильные осадки.

Также ожидаются грозы, град и усиление ветра.

Сильные дожди могут привести к повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а в горных и холмистых районах — к оползням и селям.

Уровень опасности -> средний.


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