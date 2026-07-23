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С вечера 23 июля до утра 24 июля в большинстве регионов Грузии ожидаются дожди
23.07.2026 20:33
В регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело — Земо Сванети, Имерети, Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети местами возможны сильные осадки.
Также ожидаются грозы, град и усиление ветра.
Сильные дожди могут привести к повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а в горных и холмистых районах — к оползням и селям.
Уровень опасности -> средний.
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