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Родственника экс-главы СГБ приговорили к 12 годам тюрьмы
23.07.2026 20:29
ердили, что Андрия Лилуашвили был вовлечен в деятельность мошеннических колл-центров, покровительство которым, как утверждает прокуратура, обеспечивалось через его родственника – тогдашнего главу СГБ Григола Лилуашвили. В обмен на это Григол Лилуашвили, по версии обвинения, ежемесячно получал значительное вознаграждение.
Прокуратура утверждает, что в 2021–2022 годах за покровительство мошенническим колл-центрам Григол Лилуашвили через Андрию Лилуашвили получил взятку в размере 1,365 млн долларов США.
Кроме того, суд установил, что с целью отмывания денег Андрия Лилуашвили лично и через связанных с ним лиц размещал незаконные доходы, полученные от деятельности колл-центров, а также средства неустановленного происхождения на банковских счетах, инвестировал их в аффилированные компании и посредством многочисленных финансовых операций направлял на приобретение движимого и недвижимого имущества в Грузии и за рубежом.
Суд признал Андрию Лилуашвили виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Также суд постановил конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное на преступные доходы, а также имущество, эквивалентное их стоимости, в том числе: около 70 объектов недвижимости общей стоимостью примерно 35 млн лари; 17 транспортных средств; 125 ювелирных изделий и одну картину; денежные средства, размещенные на банковских счетах.
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