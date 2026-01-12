Размер Пенсионного фонда Грузии достиг 8,2 млрд лари

12.01.2026 15:35





По данным Пенсионного фонда, на конец декабря его активы достигли 8,2 млрд лари.



Число участников пенсионной программы составляет 1 706 000 человек.



По состоянию на 31 декабря 2025 года 26 820 человек получили пенсию по взносам, при этом общая сумма выплаченных пенсий составила 124 млн лари. К концу декабря активы Пенсионного фонда Грузии достигли 8,2 млрд лари, а сгенерированный доход превысил 2,2 млрд лари, — говорится в отчете Пенсионного фонда.







