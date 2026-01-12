Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Размер Пенсионного фонда Грузии достиг 8,2 млрд лари


12.01.2026   15:35


По данным Пенсионного фонда, на конец декабря его активы достигли 8,2 млрд лари.

Число участников пенсионной программы составляет 1 706 000 человек.

По состоянию на 31 декабря 2025 года 26 820 человек получили пенсию по взносам, при этом общая сумма выплаченных пенсий составила 124 млн лари. К концу декабря активы Пенсионного фонда Грузии достигли 8,2 млрд лари, а сгенерированный доход превысил 2,2 млрд лари, — говорится в отчете Пенсионного фонда.


