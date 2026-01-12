Квривишвили: В наших интересах углублять существующие торгово-экономические отношения с ОАЭ

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили находится в Объединённых Арабских Эмиратах и участвует в Неделе устойчивого развития Абу-Даби в составе грузинской делегации. Делегацию возглавляет премьер-министр Грузии.



По словам министра, в рамках визита состоятся крайне важные двусторонние встречи как с представителями местных властей, так и с крупнейшими инвесторами.



«Нас связывает тесное сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Наш интерес заключается в том, чтобы углубить существующие торгово-экономические отношения и дополнительно привлечь ещё больше инвестиций, которые усилят различные ключевые отрасли экономики нашей страны, включая транспорт, логистику, индустрию гостеприимства и девелоперский сектор. Мы уверены, что в рамках этого визита мы вернёмся с ощутимыми результатами для нашей страны», — отметила Мариам Квривишвили.



По её словам, премьер-министр Грузии получит возможность выступить с речью перед участниками форума.



«Премьер-министр подробно расскажет о значимых достижениях нашей страны, особенно в сфере транспорта и логистики, о роли Грузии в Среднем коридоре, а также о крупных проектах, которые реализуются в нашей стране, включая глубоководный порт Анаклия, модернизацию железных дорог Грузии и их дальнейшее развитие, чтобы наша страна продолжала быть одним из ключевых опорных и надёжных партнёров в Среднем коридоре», — отметила министр.



В саммите Недели устойчивого развития Абу-Даби, главными темами которого являются сотрудничество, инвестиции и инновации, участвуют главы государств и правительств, бизнес-лидеры, молодые инноваторы и политики. В рамках саммита планируется выступление премьер-министра Грузии на тематической панели, посвящённой Среднему коридору — соединению Европы и Азии через энергетику.





