За 11 месяцев Грузия закупила стеклянных бутылок и банок на сумму 73 млн лари

13.01.2026 14:27





В январе-ноябре 2025 года импорт стеклянных бутылок и банок в Грузию немного подорожал. Согласно официальной статистике, за указанный период страна заплатила 73 млн долларов за импорт стеклянных бутылок, а объем импорта составил 134 457 тонн.



Для сравнения: в январе-ноябре 2024 года стоимость импорта стеклянных бутылок составила 66,8 млн долларов, а объем — 145 486 тонн. В результате стоимость импорта увеличилась на 9,3%, а объем сократился на 7,5%, что свидетельствует о росте средней цены импортируемых стеклянных бутылок в Грузии.



Основным рынком-поставщиком стеклянных бутылок для страны является Россия, из которой за первые 11 месяцев 2025 года было импортировано 64 026 тонн продукции, за которую Грузия заплатила 35,8 млн долларов.



Крупнейшие поставщики стеклянных бутылок в январе-ноябре 2025 года:



Россия – 35,8 млн долларов, 64 026 тонн;

Армения – 25,4 млн долларов, 56 532 тонны;

Китай – 2,5 млн долларов, 1492 тонны;

Азербайджан – 2,1 млн долларов, 4732 тонны;

Украина – 1,8 млн долларов, 2392 тонны;

Турция – 1,5 млн долларов, 2288 тонн;

Франция – 1 млн долларов, 553 тонны;

Молдова – 828 тыс. долларов, 998 тонн;

Италия – 654 тыс. долларов, 333 тонны;

Болгария – 174 тыс. долларов, 220 тонн.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





