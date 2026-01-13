Посольство Нидерландов в Грузии объявляет о начале приема заявок на участие в «Инициативе по экономическому сотрудничеству 2026»

Посольство Королевства Нидерландов в Грузии объявляет о начале приема заявок на участие в «Инициативе по экономическому сотрудничеству 2026». «Инициатива предусматривает организацию ознакомительной поездки в Нидерланды в первой половине 2026 года с целью содействия сотрудничеству и обмену опытом между представителями частного сектора Грузии и Нидерландов», — сообщает посольство Нидерландов в Грузии.



Инициатива предусматривает организацию ознакомительной поездки в Нидерланды в первой половине 2026 года с акцентом на сектор складирования и логистики. В рамках проекта грузинские (и, возможно, региональные) Представители компаний ознакомятся с одной из самых передовых логистических экосистем Нидерландов, которая славится современными системами управления складами, цифровыми решениями, автоматизацией и эффективными моделями цепочки поставок.



Цель визита — дать участникам практический опыт инновационных подходов к развитию складской инфраструктуры и оптимизации обработки грузов, улучшение транспортных и дистрибьюторских процессов, что особенно важно для Грузии, страны, имеющей потенциал стать региональным транзитным и логистическим центром. По оценкам посольства, обмен опытом Нидерландов поможет повысить конкурентоспособность местных компаний и приблизить их к международным стандартам.



Участие в конкурсе могут принимать организации, зарегистрированные в Грузии, которые способны полностью организовать визит. Отобранная организация будет сотрудничать с Посольством Нидерландов в Тбилиси и партнерами в Нидерландах по вопросам отбора участвующих компаний, анализу их потребностей, выявлению подходящих предприятий и оказанию логистической поддержки. Кроме того, по завершении визита организация должна представить отчет о достигнутых результатах и перспективах будущего сотрудничества.



Бюджет инициативы ограничен 75 000 лари. Заявки должны быть поданы на английском языке с кратким описанием возможностей организации и планируемых мероприятий, а также с обзором общего бюджета. Крайний срок подачи заявок — 30 января 2026 года», — говорится в опубликованной информации.







