Объявлен новый тендер на расширение тбилисского метро

В планах продление первой линии метрополитена на 5,2 км и строительство двух новых станций вместе с необходимой инфраструктурой.



Согласно описанию тендера, компания-победитель должна подготовить проектную документацию, рассчитать стоимость реализации проекта и обеспечить выполнение работ.



В апреле 2025 года транспортная компания уже объявляла аналогичный тендер, но он завершился неудачей. В этот раз организация понизила требования для заинтересованных компаний: ранее соискатели должны были предоставить документацию о выполнении проектов с бюджетов не менее $100 млн, а теперь — до $50 млн.



В итоге столичное метро будет расширено вглубь района Глдани на 2,2 км, а в направлении Варкетили — на 3 км. Также появятся две новые конечные станции. Однако даже приблизительные сроки реализации проекта не называются.





