Грузия импортировала продуктов питания на сумму 2,2 миллиарда долларов в 2025 году

В 2025 году импорт продуктов питания, пищевого сырья, а также безалкогольных и алкогольных напитков в Грузию достиг рекордной отметки в 2,2 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем годом ранее, или на 378 миллионов долларов. Из отдельных групп Грузия импортировала наибольший объем мясной продукции — 238 миллионов долларов. По статистике, Грузия имеет наибольший дефицит местного производства мяса и молочных продуктов, поэтому импорт этих товаров является самым высоким.



По странам Грузия закупила больше всего продуктов питания в России, на 539 миллионов долларов, где первое место заняло зерно. Турция занимает второе место по импорту продуктов питания с 242 миллионами долларов, а Украина — третье с 139 миллионами долларов.



Также в рейтинге находятся Бразилия — с 104 миллионами долларов; Польша — с 90,4 миллионами долларов и Франция — с 87 миллионами долларов, где Грузия в основном закупает молочные продукты.





