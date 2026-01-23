Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия импортировала продуктов питания на сумму 2,2 миллиарда долларов в 2025 году


23.01.2026   12:48


В 2025 году импорт продуктов питания, пищевого сырья, а также безалкогольных и алкогольных напитков в Грузию достиг рекордной отметки в 2,2 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем годом ранее, или на 378 миллионов долларов. Из отдельных групп Грузия импортировала наибольший объем мясной продукции — 238 миллионов долларов. По статистике, Грузия имеет наибольший дефицит местного производства мяса и молочных продуктов, поэтому импорт этих товаров является самым высоким.

По странам Грузия закупила больше всего продуктов питания в России, на 539 миллионов долларов, где первое место заняло зерно. Турция занимает второе место по импорту продуктов питания с 242 миллионами долларов, а Украина — третье с 139 миллионами долларов.

Также в рейтинге находятся Бразилия — с 104 миллионами долларов; Польша — с 90,4 миллионами долларов и Франция — с 87 миллионами долларов, где Грузия в основном закупает молочные продукты.


