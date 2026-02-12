Кобахидзе: Грузия успешно разместила евробонды на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже

12.02.2026 14:12





«Международные инвесторы зафиксировали рекордно высокий спрос — 2,8 млрд долларов — на наши ценные бумаги, что в 5,5 раза превышает предложенный объём. Это само по себе свидетельствует о высоком уровне доверия», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



Как отметил глава правительства, Грузия успешно разместила евробонды на сумму 500 млн долларов на Лондонской фондовой бирже.



«Процентная ставка составила 5,125%, что является лучшим показателем на рынке евробондов за последние четыре года для суверенных евробондов стран с аналогичным кредитным рейтингом Грузии и даже на одну ступень выше. Соответственно, это показатель, которым мы можем гордиться. Международные инвесторы проявили рекордно высокий спрос — 2,8 млрд долларов — на наши ценные бумаги, что в 5,5 раза превышает предложенный объём. Это также свидетельствует о высоком уровне доверия. В самой транзакции приняли участие более 100 международных инвесторов. Тот факт, что международные инвесторы оценивают Грузию как значительно менее рискованную страну и готовы инвестировать 2,8 млрд долларов в её ценные бумаги, указывает на очень высокий уровень доверия к нашей фискальной и экономической политике. В этом случае я также хотел бы выразить особую благодарность министру финансов Лаше Хуцишвили», — заявил Ираклий Кобахидзе.





