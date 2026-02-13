Автоимпортеры недовольны новыми ограничениями со стороны правительства

Автоимпортеры реагируют на объявленные премьер-министром Грузии ограничения, утверждая, что их введение нанесет вред не только отрасли, но и экономике.



Как говорится а заявлении, «Грузинская мечта» объявила о запрете автомобилей старше 6 лет не посоветовавшись с людьми, вовлеченными в автомобильный бизнес.



Ассоциация автоимпортеров заявляет, что это решение фактически убьет автомобильный бизнес.



Покупательная способность обычных граждан не увеличится, состояние автомобильного парка тоже не изменится, потому что оно напрямую зависит от моего кошелька, независимо от того, какие законы примет правительство, даже наша ассоциация, независимо от того, какие инициативы она выдвинет, человек, я говорю об обычном гражданине, лучше знает, что покупать и потреблять. Мы не понимаем, зачем принимаются такие решения. Мы не консультировались с ассоциацией, мы не понимаем, зачем нужно принимать такое поспешное решение, которое нанесет вред не только отрасли, но и экономике. Это приведет к повышению цен как на внутреннем рынке, так и на реэкспорте, и отпугнет импортеров автомобилей от ввоза машин младше 6 лет на реэкспорт, поскольку даже если в страну ввезут 7-летнюю машину, если ее не удастся продать на реэкспорт, ее придется разобрать, — говорит импортер автомобилей.



«Грузинская мечта» вводит ограничения на импорт автомобилей и планирует запретить импорт автомобилей старше 6 лет. Об этом стало известно вчера. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.



Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе перед заседанием правительства, законопроект подготовлен Министерством внутренних дел.





