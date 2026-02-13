Би-би-си отказалась удалить расследование о разгоне протестов по требованию властей Грузии

Би-би-си отказалась выполнить требование грузинских властей и удалить расследование о возможном применении химоружия против демонстрантов. Это следует из комментария британской корпорации грузинскому телеканалу Formula.



«В соответствии с установленным процессом рассмотрения жалоб подтверждаем, что заявителю уже предоставили ответы на его вопросы. Мы поддерживаем журналистику, представленную в документальном фильме BBC Eye «Когда вода обжигает: борьба за Грузию», а также нашу независимую расследовательскую журналистику о реакции грузинских властей на протесты в Тбилиси», – заявили в Би-би-си.



Речь идет о расследовании, опубликованном 1 декабря 2025 года, в котором выдвигалась версия о возможном использовании против протестующих в Тбилиси камита – химического вещества времен Первой мировой войны. Власти Грузии эти выводы отвергают, называя публикацию «клеветнической» и «политически мотивированной».



15 января правящая партия «Грузинская мечта» направила Би-би-си официальную жалобу, требуя удалить расследование и все сопутствующие материалы. Также в Тбилиси настаивали на извинениях, в том числе за утверждения о непропорциональном применении силы полицией и за упоминание почетного председателя партии Бидзины Иванишвили в контексте решений о разгоне протестов.



В «Грузинской мечте» заявляли, что в случае отказа Би-би-си удовлетворить жалобу власти обратятся к британскому регулятору Ofcom, а затем – в суды Великобритании. Возможность обращения в Европейский суд по правам человека также не исключалась.



