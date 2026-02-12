|
Депутаты парламента подрались во время утверждения кандидатуры нового министра юстиции Турции
12.02.2026 14:11
В парламенте Турции произошла драка во время утверждения нового министра юстиции страны. Законодатели правящей «Партии справедливости и развития» и оппозиции столкнулись друг с другом при реорганизации кабинета министров и выдвижении Акина Гюрлека на пост министра юстиции.
Оппозиционные депутаты попытались помешать Акину Гюрлеку дать присягу в парламенте.
Акин Гюрлек был назначен на высшую судебную должность президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В качестве главного прокурора Стамбула Гюрлек руководил резонансными судебными процессами против нескольких членов главной оппозиционной партии — Республиканской народной партии, которые оппозиция давно считает политически мотивированными. Из-за драки спикер приостановил заседание на 15 минут, пока порядок не был восстановлен. Позже Акин Гюрлек дал присягу в окружении законодателей правящей партии.
В ноябре Гюрлек выдвинул бывшему мэру Стамбула, оппозиционеру Экрему Имамоглу, масштабное обвинение, в котором тот обвинялся по 142 делам, связанным с коррупцией и организованной преступностью.
