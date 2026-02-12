Миканадзе: Квоты в госуниверситетах будут распределены согласно концепции реформы высшего образования

12.02.2026 15:11





В государственных университетах квоты будут распределены в соответствии с принципом «один город - один факультет», установленным концепцией реформы высшего образования, с учётом традиционного профиля вузов, - заявил министр образования Гиви Миканадзе.



«Тбилисский государственный университет будет принимать студентов по следующим направлениям: точные и естественные науки; гуманитарные науки (за исключением педагогики); право; экономика и бизнес-администрирование; социальные и политические науки.



В Грузинском техническом университете будет объявлен приём на инженерно-технические дисциплины.



В Тбилисском государственном медицинском университете - на медицинские специальности.



В Государственном университете Илии - на программы педагогики и STEM-специальности, имеющие аккредитацию ABET.



В Сухумском государственном университете - на аграрные специальности, а также на специальности грузинского, абхазского языков, литературы и педагогики.



Художественные университеты и Университет спорта будут принимать студентов по соответствующим специальностям.



Университеты Батуми и Кутаиси сохранят многофункциональный профиль.



В университетах Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави акцент будет сделан на аграрных специальностях, туризме и педагогике.



На данном этапе, согласно постановлению, утверждённому правительством, аграрное направление временно остаётся в составе Грузинского технического университета, соответственно, приём будет объявлен от имени Технического университета. Однако в ближайшие дни начнётся процесс реорганизации, в результате которого в течение нескольких месяцев аграрное направление перейдёт в подчинение Сухумского государственного университета.



Таким образом, в 2026–2027 учебном году вновь принятые студенты аграрного факультета начнут обучение уже в Сухумском государственном университете», - заявил на брифинге в администрации правительства Грузии Гиви Миканадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





