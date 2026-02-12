Миканадзе: Мы должны создать сильную связку между академическим персоналом и университетом

Мы должны создать сильную связку между академическим персоналом и университетом, чтобы высокооплачиваемые профессора, принятые на работу, посвящали всё своё время, ресурсы, знания и опыт конкретному университету и не были заняты другой деятельностью, - заявил в беседе с журналистами министр образования Гиви Миканадзе.



По его словам, основное видение правительства на данном этапе заключается в создании двух университетских городов - в Тбилиси и Кутаиси.



Кроме того, министру задали вопрос о том, какая судьба ожидает имущество университетов, которое станет ненужным в связи с сокращением факультетов. На это министр ответил, что данный вопрос не входит в его компетенцию.



«Наша концепция заключается в том, что мы строим два университетских города - Тбилиси и Кутаиси. Основные направления будут перенесены туда, когда инфраструктура будет создана в соответствии с современными стандартами. Я считаю совершенно необоснованным вопрос о том, почему они должны переехать - они должны переехать потому, что мы предлагаем самую современную инфраструктуру, где, элементарно, у персонала будет собственный рабочий кабинет, и он не будет заниматься университетской работой дома или на другой работе. Мы должны создать сильную связку между академическим персоналом и университетом, чтобы высокооплачиваемые профессора посвящали всё своё время, ресурсы, знания и опыт конкретному университету и не были заняты ничем другим», — заявил Гиви Миканадзе.



По словам министра, правительство развивает инфраструктуру, благодаря которой студенты смогут пользоваться общежитиями высокого стандарта за очень умеренную плату.





