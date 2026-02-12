Саакашвили назвал сборную Грузии на Олимпиаде «филиалом оккупантов» из-за российских фигуристов

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, назвав ее «теневым филиалом оккупантов».



«Из восьми спортсменов шесть – это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе, обрусевшей грузинки, которая является пламенным апологетом Путина и оправдывает войну против Украины и оккупацию Грузии. Я призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная, а на самом деле, теневой филиал оккупантов», – говорится в публикации Саакашвили в соцсети Facebook.



В состав сборной Грузии входят восемь спортсменов, среди которых фигуристы Анастасия Метелкина, Анастасия Губанова, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Лука Берулава и Ника Эгадзе. Четверо из них получили возможность выступать за Грузию после смены гражданства. Диана Дэвис и Глеб Смолкин уже участвовали в Олимпиаде 2022 года в составе сборной России.



Лука Берулава родился в Москве и продолжает тренироваться там, а Ника Эгадзе занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе.



После вторжения России в Украину российские спортсмены лишились права выступать под национальным флагом на международных соревнованиях. Чтобы продолжить спортивную карьеру, многие из них меняют гражданство и выступают за другие страны. Помимо Грузии, бывшие российские фигуристы теперь представляют Польшу, Кипр, Сербию, Германию, Чехию, Нидерланды, Францию и Армению.



