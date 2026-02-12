Ритейл ассоциация: Мы готовы рассмотреть вопрос отмены кэшбэков и ретробонусов

12.02.2026 18:35





Ритейл ассоциация и её члены выражают готовность рассмотреть вопрос отмены кэшбэков и ретробонусов при условии, что соответствующее снижение будет отражено в закупочной цене, - говорится в заявлении Ритейл ассоциация, распространённом в связи с ценами на продукты питания.



«Согласно данным, основанным на исследованиях, организованные супермаркеты в совокупности составляют около 40% рынка розничной торговли. Остальные 60% приходятся на районные магазины и другие торговые объекты. Также известно, что в этом сегменте дистрибуция либо вовсе не использует кэшбэк и ретробонусы, либо применяет их в очень ограниченном масштабе. Несмотря на это, в небрендированных магазинах шаговой доступности товары зачастую дороже, чем в организованных, в том числе дискаунтерных сетях.



Эта практика показывает, что кэшбэк и ретробонус не могут рассматриваться как основная причина роста цен. Гораздо более важным фактором является эффективность системы поставок продукции.



В формировании цены существенную роль играет наличие дополнительного промежуточного звена - дистрибуции, где неэффективные и дорогостоящие логистические процессы в конечном итоге увеличивают торговую наценку.



Ритейл ассоциация и входящие в её состав компании выражают готовность рассмотреть отмену кэшбэков и ретробонусов при условии, что соответствующее снижение будет отражено в закупочной цене. Однако такие частичные меры сами по себе не смогут обеспечить существенное снижение цен, если параллельно не будет проведена трансформация системы поставок и приближение логистической модели к моделям стран, включая Германию, которая неоднократно приводилась правительством в качестве примера.



Компании-члены ассоциации уже обладают инфраструктурной базой для поэтапной реализации такой трансформации. В этом процессе решающее значение будет иметь скоординированная и последовательная работа как бизнеса, так и государственных институтов», — говорится в заявлении Ритейл ассоциации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





