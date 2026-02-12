РФ анонсировала планы восстановления ж/д сообщения с Грузией через оккупированную Абхазию

Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию оккупированной Абхазии. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Алексей Оверчук.



«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе. В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», – сказал Оверчук.



По его словам, в Москве «рассчитывают на конструктивное взаимодействие всех государств региона» для укрепления транспортно-логистической связанности. Он не уточнил, поставили ли Тбилиси в курс этих планов.



Железная дорога между Россией и Грузией через Абхазию существовала еще в советский период: она соединяла Сочи и Тбилиси через Сухуми и Поти. После войны в Абхазии в начале 1990-х годов пассажирское и грузовое сообщение прекратилось. На данный момент дорога находится в полуразрушенном состоянии.



За последние годы российские чиновники несколько раз анонсировали планы о реконструкции линии. В СМИ появлялась информация о том, что по данному вопросу правительство «Грузинской мечты» ведет с Москвой тайные переговоры. Премьер Ираклий Кобахидзе отрицал это.



Одновременно в Тбилиси неоднократно заявляли, что любые проекты транспортного сообщения через оккупированные территории могут рассматриваться исключительно в контексте восстановления территориальной целостности Грузии.



