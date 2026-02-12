Университет Илии готов судиться с властями из-за новых правил распределения квот

В тбилисском Государственном университете Илии допустили, что обжалуют решение властей по сокращению бюджетных мест в суде. Об этом заявил журналистам заместитель ректора вуза Георгий Гвалия.



«Мы намерены всячески сопротивляться этому решению, поскольку считаем его нелегитимным. Оно противоречит Конституции Грузии, и мы будем использовать любые правовые механизмы, как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы доказать свою правоту», – сказал он.



По его словам, новые правила распределения квот «фактически означают закрытие одного из самых успешных университетов» страны.



«Это шокирующее решение, не имеющее ничего общего с реальной реформой образования и повышением качества обучения… Это фактически означает, что университет теряет 90% своих программ, 90% своих студентов. Можно сказать, что университет в том виде, в котором мы его знаем, больше не будет существовать», – добавил Гвалия.



Сегодня студенты и преподаватели также планируют провести протестную акцию у своего главного корпуса на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси.



По решению правительства, с нового учебного года бюджетные квоты в госвузах Грузии будет распределять по принципу «Один город – один факультет». Это означает, что государство будет финансировать обучение только на определенных факультетах в зависимости от «традиционного профиля» университетов и потребностей рынка труда.



Согласно новой концепции, в университете Илии бюджет будет доступен только для педагогики и STEM-программ (естественные науки) с международной аккредитацией ABET. Квот не будет на сотнях других программ факультетов правоведения, искусств, бизнеса и экономики.



Университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния шести научно-образовательных учреждений разного профиля.



С момента основания вуз позиционирует себя как исследовательский университет европейского типа с акцентом на академическую свободу, междисциплинарность и международное сотрудничество.



Университет считается одним из наиболее либеральных вузов страны. Его студенты и преподаватели активно участвовали в проевропейских протестах.



