Посол ЕС предупредил власти Грузии о «серьезной угрозе» из-за законопроекта о грантах

12.02.2026 20:35





Евросоюз серьезно обеспокоен рассматриваемым в Грузии законопроектом о грантах – новой инициативой властей, направленной на ограничения для политиков, СМИ и гражданского общества под предлогом борьбы с иностранным влиянием. Об этом посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил на встрече с замглавы МИД Грузии Георгием Зурабашвили.



«Предлагаемые поправки представляют собой еще одну серьезную угрозу гражданскому пространству и политическому участию в Грузии», – говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.



Герчинский подчеркнул, что подобные меры несовместимы с обязательствами Грузии по Соглашению об ассоциации с ЕС и идут вразрез с ее статусом страны-кандидата на вступление в Евросоюз.



По его словам, в случае принятия поправки также могут негативно повлиять на работу дипломатических миссий в Грузии, что противоречит положениям и принципам Венской конвенции.



Грузинская сторона, в свою очередь, подняла вопрос о санкциях ЕС. Посол сообщил, что 20-й пакет санкций против России был предложен Европейской комиссией 6 февраля и в настоящее время обсуждается между государствами-членами. По сообщениям западных СМИ, среди предложений – введение санкций против грузинского порта Кулеви, где недавно начал работать нефтеперерабатывающий завод.



Поправки в закон «О грантах» предусматривают уголовную ответственность – до шести лет лишения свободы – за получение иностранного финансирования без согласия правительства, а также за заключение контрактов с зарубежными лоббистами для продвижения политических вопросов, связанных с Грузией.



Одновременно планируется внести поправки в закон «О политических объединениях граждан», которые запретят членство в партиях сотрудникам организаций, более 20% доходов которых поступает из-за границы.



Парламент одобрил эти изменения в первом чтении.



Власти объясняют инициативу борьбой с «обходными путями финансирования беспорядков», тогда как оппозиция и часть гражданского общества критикуют ее как репрессивную и антиконституционную.



Новости Грузии

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





