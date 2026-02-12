|
Посол ЕС предупредил власти Грузии о «серьезной угрозе» из-за законопроекта о грантах
12.02.2026 20:35
Евросоюз серьезно обеспокоен рассматриваемым в Грузии законопроектом о грантах – новой инициативой властей, направленной на ограничения для политиков, СМИ и гражданского общества под предлогом борьбы с иностранным влиянием. Об этом посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил на встрече с замглавы МИД Грузии Георгием Зурабашвили.
«Предлагаемые поправки представляют собой еще одну серьезную угрозу гражданскому пространству и политическому участию в Грузии», – говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС.
Герчинский подчеркнул, что подобные меры несовместимы с обязательствами Грузии по Соглашению об ассоциации с ЕС и идут вразрез с ее статусом страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
По его словам, в случае принятия поправки также могут негативно повлиять на работу дипломатических миссий в Грузии, что противоречит положениям и принципам Венской конвенции.
Грузинская сторона, в свою очередь, подняла вопрос о санкциях ЕС. Посол сообщил, что 20-й пакет санкций против России был предложен Европейской комиссией 6 февраля и в настоящее время обсуждается между государствами-членами. По сообщениям западных СМИ, среди предложений – введение санкций против грузинского порта Кулеви, где недавно начал работать нефтеперерабатывающий завод.
Поправки в закон «О грантах» предусматривают уголовную ответственность – до шести лет лишения свободы – за получение иностранного финансирования без согласия правительства, а также за заключение контрактов с зарубежными лоббистами для продвижения политических вопросов, связанных с Грузией.
Одновременно планируется внести поправки в закон «О политических объединениях граждан», которые запретят членство в партиях сотрудникам организаций, более 20% доходов которых поступает из-за границы.
Парламент одобрил эти изменения в первом чтении.
Власти объясняют инициативу борьбой с «обходными путями финансирования беспорядков», тогда как оппозиция и часть гражданского общества критикуют ее как репрессивную и антиконституционную.
