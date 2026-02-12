Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузии ужесточается борьба с наркотиками и нелегальными психотропными веществами.


12.02.2026   22:26


Список запрещенных к хранению, продаже и распространению пополнится 16 наименованиями. Об этом говорится в поправках в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи".

В стране будет строго запрещен оборот таких веществ, как дипентилон, производные от альфа-ПВП, этонитазепин, протонитазен, бутонитазен и др. Запрет действует на хранение, распространение, перевозку и продажу любой дозы этих веществ и грозит уголовной ответственностью.


