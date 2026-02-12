Грузии ужесточается борьба с наркотиками и нелегальными психотропными веществами.

Список запрещенных к хранению, продаже и распространению пополнится 16 наименованиями. Об этом говорится в поправках в закон "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи".



В стране будет строго запрещен оборот таких веществ, как дипентилон, производные от альфа-ПВП, этонитазепин, протонитазен, бутонитазен и др. Запрет действует на хранение, распространение, перевозку и продажу любой дозы этих веществ и грозит уголовной ответственностью.





