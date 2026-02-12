Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миканадзе: Квоты в государственных вузах распределят по принципу «один город — один факультет», с учётом исходного профиля университетов.


12.02.2026   22:24


Министр образования Гиви Миканадзе заявил, что квоты в государственных вузах распределят по принципу «один город — один факультет», с учётом исходного профиля университетов.

Распределение направлений:

• ТГУ: точные и естественные науки, гуманитарные (кроме педагогики), право, экономика и бизнес, социальные и политические науки
• Технический университет: инженерно-технические дисциплины
• Медицинский университет: медицинские специальности
• Университет Илии: педагогика и STEM-программы с аккредитацией ABET
• Сухумский университет: аграрные специальности, грузинский/абхазский язык и литература, педагогика
• Художественные и спортивный университеты: профильные специальности
• Университеты Батуми и Кутаиси: сохраняют многопрофильность

• Университеты Зугдиди, Гори, Ахалцихе, Телави: акцент на аграрные специальности, туризм и педагогику

Также министр отметил, что аграрное направление пока остаётся в Техническом университете, но в ближайшие месяцы будет передано Сухумскому университету.

Уже с 2026–2027 учебного года новые студенты аграрного факультета начнут обучение именно там.

Кроме того, Миканадзе сообщил, что для обеспечения бесплатного обучения студентов, зачисленных в 19 государственных вузов, в первом семестре 2026–2027 учебного года потребуется около 20 млн лари.
По его словам, правящая команда приняла «беспрецедентное историческое решение»: начиная со следующего учебного года все студенты государственных высших учебных заведений будут учиться бесплатно, а финансирование первого семестра уже предусмотрено в бюджете.
____

Ректор университета Илии Нино Доборджгинидзе отреагировала на данные новости министра образования Гиви Миканадзе о реформе системы высшего образования и заявила, что лицам, принимающим решения, обязательно придётся ответить перед обществом.

«Разрушение высшего образования, ликвидация наиболее успешных по международным рейтингам отраслей, подмена экономики знаний обеспечением бизнеса дешёвой обслуживающей рабочей силой и продажа высвобожденных зданий - всё это было решено без привлечения экспертов в сфере образования.

Лицам, принимающим решения, обязательно придётся ответить перед университетским сообществом и не только сейчас!


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна