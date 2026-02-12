|
Миканадзе: Квоты в государственных вузах распределят по принципу «один город — один факультет», с учётом исходного профиля университетов.
12.02.2026 22:24
Министр образования Гиви Миканадзе заявил, что квоты в государственных вузах распределят по принципу «один город — один факультет», с учётом исходного профиля университетов.
Распределение направлений:
• ТГУ: точные и естественные науки, гуманитарные (кроме педагогики), право, экономика и бизнес, социальные и политические науки
• Технический университет: инженерно-технические дисциплины
• Медицинский университет: медицинские специальности
• Университет Илии: педагогика и STEM-программы с аккредитацией ABET
• Сухумский университет: аграрные специальности, грузинский/абхазский язык и литература, педагогика
• Художественные и спортивный университеты: профильные специальности
• Университеты Батуми и Кутаиси: сохраняют многопрофильность
• Университеты Зугдиди, Гори, Ахалцихе, Телави: акцент на аграрные специальности, туризм и педагогику
Также министр отметил, что аграрное направление пока остаётся в Техническом университете, но в ближайшие месяцы будет передано Сухумскому университету.
Уже с 2026–2027 учебного года новые студенты аграрного факультета начнут обучение именно там.
Кроме того, Миканадзе сообщил, что для обеспечения бесплатного обучения студентов, зачисленных в 19 государственных вузов, в первом семестре 2026–2027 учебного года потребуется около 20 млн лари.
По его словам, правящая команда приняла «беспрецедентное историческое решение»: начиная со следующего учебного года все студенты государственных высших учебных заведений будут учиться бесплатно, а финансирование первого семестра уже предусмотрено в бюджете.
Ректор университета Илии Нино Доборджгинидзе отреагировала на данные новости министра образования Гиви Миканадзе о реформе системы высшего образования и заявила, что лицам, принимающим решения, обязательно придётся ответить перед обществом.
«Разрушение высшего образования, ликвидация наиболее успешных по международным рейтингам отраслей, подмена экономики знаний обеспечением бизнеса дешёвой обслуживающей рабочей силой и продажа высвобожденных зданий - всё это было решено без привлечения экспертов в сфере образования.
Лицам, принимающим решения, обязательно придётся ответить перед университетским сообществом и не только сейчас!
