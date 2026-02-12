Объявлены соперники Грузии по Лиге наций УЕФА

12.02.2026 22:22





В столице Бельгии Брюсселе состоялась жеребьёвка пятого розыгрыша Лиги наций сезона 2026/2027.



В новом сезоне Лиги наций сборная Грузии вновь сыграет в дивизионе B. По итогам жеребьёвки «крестоносцы» попали в группу B2:



Лига наций 2026–2027

Группа B2:

Венгрия

Украина

Грузия

Северная Ирландия



В отличие от предыдущих лет, когда для матчей сборных в сентябре, октябре и ноябре было предусмотрено по одному отдельному окну, на этот раз в сентябре–октябре в течение 12 дней командам предстоит провести подряд четыре матча, а последние два тура состоятся в ноябре с интервалом в пять дней. Плей-офф, вместо марта 2027 года, пройдут в июне.



Календарь турнира будет объявлен позднее.



Расписание матчей Лиги наций:

I тур: 24–26 сентября

II тур: 27–29 сентября

III тур: 30 сентября – 3 октября

IV тур: 4–6 октября

V тур: 12–14 ноября

VI тур: 15–17 ноября





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





