Объявлены соперники Грузии по Лиге наций УЕФА
12.02.2026 22:22
В столице Бельгии Брюсселе состоялась жеребьёвка пятого розыгрыша Лиги наций сезона 2026/2027.
В новом сезоне Лиги наций сборная Грузии вновь сыграет в дивизионе B. По итогам жеребьёвки «крестоносцы» попали в группу B2:
Лига наций 2026–2027
Группа B2:
Венгрия
Украина
Грузия
Северная Ирландия
В отличие от предыдущих лет, когда для матчей сборных в сентябре, октябре и ноябре было предусмотрено по одному отдельному окну, на этот раз в сентябре–октябре в течение 12 дней командам предстоит провести подряд четыре матча, а последние два тура состоятся в ноябре с интервалом в пять дней. Плей-офф, вместо марта 2027 года, пройдут в июне.
Календарь турнира будет объявлен позднее.
Расписание матчей Лиги наций:
I тур: 24–26 сентября
II тур: 27–29 сентября
III тур: 30 сентября – 3 октября
IV тур: 4–6 октября
V тур: 12–14 ноября
VI тур: 15–17 ноября
