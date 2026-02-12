Грузия предупреждает ЕС: санкции против порта Кулеви ударят по Среднему коридору

12.02.2026 20:35





В Тбилиси надеются, что Евросоюз не включит грузинский порт Кулеви в 20-й пакет санкций против России, поскольку такое решение нанесет ущерб Среднему коридору – ключевому маршруту, который обеспечивает Европе доступ к сырью и энергетическим ресурсам Южного Кавказа и Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД Грузии Георгий Зурабашвили на встрече с послом ЕС Павлом Герчинским.



Зурабашвили позиционировал порт Кулеви, как звено стратегического коридора Каспий – Черное море – Европа. Одновременно он заверил Герчинского, что Грузия соблюдает все санкции ЕС против России и пресекает попытки их обхода.



«Распространенная в СМИ информация о возможном включении Кулевского морского порта в санкционный список ЕС является совершенно непонятной, необоснованной и не имеет фактических оснований, поскольку в порту Кулеви не было зафиксировано ни одного случая приема санкционированного судна и/или обхода санкций», – приводит пресс-служба МИД слова Зурабашвили.



Он добавил, что до сих пор со стороны институтов ЕС «не поступало никаких вопросов или замечаний» относительно функционирования порта Кулеви, а между Брюсселем и Тбилиси «сформировалась хорошая практика» сотрудничества по вопросам ограничительных мер.



«Грузинская сторона выразила надежду, что институты и государства — члены ЕС примут во внимание объективные факты и масштабные действия Грузии по соблюдению ограничительных мер и предотвращению обхода санкций, и не нанесут ущерб стратегическому коридору и инициативе ЕС «Средний коридор», неотъемлемой частью которой является порт Кулеви», – отметили в МИД.



О том, что ЕС в рамках нового пакета санкций против России впервые собирается ввести ограничения в отношении портов третьих стран – Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, на этой неделе сообщили западные СМИ. Повод — операции с российской нефтью.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась, комментировать вопрос, подчеркнув, что конкретные предложения пока не согласованы.

В Кулеви находится единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод. Проект реализуют при участии государственного «Фонда развития Грузии» и «Карту Банка», принадлежащего основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.



В октябре 2025 года агентство Reuters сообщило о первой поставке нефти на новый НПЗ в Кулеви – груз отправила российская компания «Русснефть». Налоговая служба Грузии подтвердила поставку, заявив, что судно, его владельцы, отправитель и получатель не находились под международными санкциями.



В начале февраля 2026 года в территориальные воды Грузии вошел танкер Silvari. Украина относит его к так называемому «теневому флоту» России и с декабря 2025 года ввела против него санкции. По данным iFact, судно доставило в Кулеви до 32 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Позднее танкер перешел в собственность и управление индийской компании. Агентство морского транспорта Грузии назвало сообщения о «сомнительной истории» судна дезинформацией.



