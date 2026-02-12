Замглавы МИД Грузии провел встречу с послом ЕС

12.02.2026 20:00





Министерство иностранных дел распространяет информацию о встрече первого заместителя министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили с главой Делегации Европейского союза в Грузии, послом Павелом Герчинским.



Как поясняет внешнеполитическое ведомство, целью встречи было доведение до сведения ЕС позиции Грузии относительно соблюдения ограничительных мер, введённых Евросоюзом против России, а также усилий страны по предотвращению и пресечению случаев обхода санкций.



Согласно заявлению, грузинская сторона выразила надежду, что институты и государства-члены ЕС примут во внимание объективные факты и масштабные действия, предпринятые Грузией для соблюдения ограничительных мер и предотвращения обхода санкций, и не нанесут ущерба стратегическому коридору Каспий - Чёрное море - Европа и инициативе ЕС «Средний коридор», неотъемлемой частью которой является порт Кулеви, посредством введения каких-либо ограничений.



«Георгий Зурабашвили предоставил стороне ЕС исчерпывающую информацию о шагах, предпринятых правительством Грузии, и работе государственных ведомств в части мониторинга перемещения грузов и судов на территории Грузии, выявления санкционированных объектов, разоблачения международной активности, связанной с так называемым »теневым флотом», а также выполнения ограничительных мер, установленных международными финансовыми институтами. Первый заместитель министра подчеркнул, что информация об усилиях грузинской стороны, проактивно реализованных мерах и выявленных случаях в форме отчётов регулярно направляется международным партнёрам, прежде всего соответствующим институтам Европейского союза.



Георгий Зурабашвили отметил, что распространённая в СМИ информация о возможном включении порта Кулеви в санкционный список ЕС является совершенно непонятной, необоснованной и лишённой фактических оснований, поскольку в порту Кулеви не зафиксировано ни одного случая захода санкционированного судна и/или обхода санкций. Первый заместитель министра добавил, что со стороны институтов ЕС не поступало каких-либо вопросов или замечаний в отношении функционирования порта Кулеви на фоне того, что на протяжении многих лет между Грузией и ЕС сформировалась позитивная практика сотрудничества в сфере ограничительных мер, что подтверждается и положительными оценками представителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.





