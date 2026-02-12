Ввоз в Грузию транспортных средств старше 6 лет будет запрещен

В Грузии намерены запретить ввоз автомобилей старше 6 лет. Об этой инициативе на заседании правительства сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и отметил, что законопроект уже представлен в парламент.



«Мы считаем крайне важным, чтобы в страну не ввозились автомобили старше 6 лет. Это важно для экологии, здоровья людей, а также для обеспечения комфортного передвижения граждан», - сказал Кобахидзе.



Он утверждает, что в стране наблюдается избыточное количество автомобилей: если в 2012 году их насчитывалось 864 тысячи, то по данным на 2026 год этот показатель превышает 2 миллиона.



«Такой рост числа автомобилей приводит, с одной стороны, к перегруженности дорожного движения, а с другой – к ухудшению экологической ситуации», - отметил премьер.



Законопроект пока не опубликован на сайте парламента. В случае ускоренного рассмотрения его принятие возможно в течение недели.



В среднем в стране ежемесячно регистрируется около 16 800 автомобилей. При этом часть транспортных средств впоследствии может быть реэкспортирована. Однако факт регистрации означает, что автомобиль уже находился в стране как минимум два месяца, после истечения срока действия внутренних транзитных номеров.















