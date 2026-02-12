В ближайшее время Грузию посетит эксперт в рамках «Московского механизма» - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил, что в рамках «Московского механизма» в ближайшее время в Грузию прибудет эксперт.



По его словам, грузинская сторона предоставит эксперту всю необходимую информацию.



«Как вам известно, по требованию нескольких стран ОБСЕ был задействован так называемый Московский механизм. Соответственно, из предварительно утверждённого списка БДИПЧ был выбран один эксперт, который в ближайшее время посетит Грузию. В рамках его визита грузинская сторона предоставит всю необходимую информацию. Мы дождёмся подготовленного им документа и при необходимости сделаем дополнительные комментарии», — заявил Дарсалия.



Для справки: 29 января в отношении Грузии «Московский механизм» был активирован 24 государствами — членами ОБСЕ, которые потребовали создания экспертной миссии.



Кроме того, на сайте ОБСЕ было распространено сообщение о том, что экспертная миссия в рамках «Московского механизма» по Грузии начинает работу с 11 февраля.







