Правительство Грузии утвердило квоты на прием студентов в государственные университеты

12.02.2026 17:13





По заявлению министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, в государственных университетах квоты будут распределяться в соответствии с принципом «один город — один факультет», закреплённым в концепции реформы высшего образования, с учётом традиционного профиля университетов.



В частности, по словам министра:



В Тбилисском государственном университете будет объявлен приём по следующим направлениям: точные и естественные науки, гуманитарные науки (за исключением педагогики), право, экономика и бизнес-администрирование, социальные и политические науки.



В Грузинском техническом университете приём будет объявлен по инженерно-техническим дисциплинам.



В Тбилисском государственном медицинском университете приём будет объявлен по медицинским специальностям.



В Государственном университете Ильи приём будет объявлен на программы педагогики и на STEM-специальности с аккредитацией ABET.



В Сухумском государственном университете — по аграрным специальностям, по специальностям грузино-абхазского языка и литературы, а также педагогике.



Художественные университеты и Университет спорта будут принимать студентов по соответствующим специальностям.



Университеты Батуми и Кутаиси сохранят многопрофильную нагрузку.



В университетах Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави акцент будет сделан на аграрных специальностях, направлении туризма и педагогике.





