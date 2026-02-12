|
Правительство Грузии утвердило квоты на прием студентов в государственные университеты
12.02.2026 17:13
По заявлению министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, в государственных университетах квоты будут распределяться в соответствии с принципом «один город — один факультет», закреплённым в концепции реформы высшего образования, с учётом традиционного профиля университетов.
В частности, по словам министра:
В Тбилисском государственном университете будет объявлен приём по следующим направлениям: точные и естественные науки, гуманитарные науки (за исключением педагогики), право, экономика и бизнес-администрирование, социальные и политические науки.
В Грузинском техническом университете приём будет объявлен по инженерно-техническим дисциплинам.
В Тбилисском государственном медицинском университете приём будет объявлен по медицинским специальностям.
В Государственном университете Ильи приём будет объявлен на программы педагогики и на STEM-специальности с аккредитацией ABET.
В Сухумском государственном университете — по аграрным специальностям, по специальностям грузино-абхазского языка и литературы, а также педагогике.
Художественные университеты и Университет спорта будут принимать студентов по соответствующим специальностям.
Университеты Батуми и Кутаиси сохранят многопрофильную нагрузку.
В университетах Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави акцент будет сделан на аграрных специальностях, направлении туризма и педагогике.
