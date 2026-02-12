Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство Грузии утвердило квоты на прием студентов в государственные университеты


12.02.2026   17:13


По заявлению министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, в государственных университетах квоты будут распределяться в соответствии с принципом «один город — один факультет», закреплённым в концепции реформы высшего образования, с учётом традиционного профиля университетов.

В частности, по словам министра:

В Тбилисском государственном университете будет объявлен приём по следующим направлениям: точные и естественные науки, гуманитарные науки (за исключением педагогики), право, экономика и бизнес-администрирование, социальные и политические науки.

В Грузинском техническом университете приём будет объявлен по инженерно-техническим дисциплинам.

В Тбилисском государственном медицинском университете приём будет объявлен по медицинским специальностям.

В Государственном университете Ильи приём будет объявлен на программы педагогики и на STEM-специальности с аккредитацией ABET.

В Сухумском государственном университете — по аграрным специальностям, по специальностям грузино-абхазского языка и литературы, а также педагогике.

Художественные университеты и Университет спорта будут принимать студентов по соответствующим специальностям.

Университеты Батуми и Кутаиси сохранят многопрофильную нагрузку.

В университетах Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави акцент будет сделан на аграрных специальностях, направлении туризма и педагогике.


